Dopo lo 0-0 arrivato contro il Torino, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "La squadra ha fatto il massimo che poteva fare, sapevamo di affrontare un Torino in grande forma dopo la vittoria sull'Inter, ci è mancato il colpo determinante per portarla a casa, dispiace perché la vittoria sarebbe stata importante per noi ma ci prendiamo il pareggio che ci deve dare fiducia in quello che stiamo facendo, abbiamo i mezzi per portare a termine il nostro obiettivo".