Spal, Semplici: "Era difficile in dieci, complimenti ai miei ragazzi"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ai microfoni di Rai Due dopo il pareggio contro il Genoa. "Faccio i complimenti ai miei giocatori che hanno giocato per più di un tempo in dieci, è testimonianza della crescita. In questo ultimo periodo siamo sfortunati con i rigori, il mio compito è pensare al campo. Alcune situazioni potevano essere valutate in maniera diversa, vado avanti per la mia strada e sono convinto che dobbiamo migliorare alcuni aspetti per non pregiudicare alcune partite come quelle di oggi. Abbiamo un'identità abbastanza decisa, nel secondo tempo non ci siamo mai disuniti e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Serve qualche vittoria per arrivare al traguardo".