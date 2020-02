SPAL, Semplici: "Fares in panchina domani. Svincolati? Se occasione..."

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo, decisiva per la classifica. Il discorso si è anche spostato su Fares, presente in panchina domani. "Si, avevamo piacere portarlo con noi. Oggi andrà con la Primavera per fargli riprendere confidenza. Poi dalla prossima settimana sarà a nostra disposizione e capiremo anche quale minutaggio potrà avere. Potrebbe essere una carta importante anche a Lecce e in generale per il futuro. Dovete chiederlo alla società. Personalmente non mi sembra che ci siano giocatori che possano essere determinanti per la stagione. Poi se ci sarà l'occasione, valuteremo il da farsi".