© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato della condizione dei suoi alla vigilia della gara contro la Juventus. "Fares è rientrato a Ferrara in largo anticipo per un problema fisico -riporta Lo Spallino-, ma lo abbiamo recuperato e si gioca le sue chance per partire titolare. Cionek ha giocato martedì con la Polonia, è tornato un po' stanco ma abbiamo ancora ventiquattro ore di tempo per permettergli di ritrovare la forma migliore. Djourou? Johan si sta allenando bene, ma non ancora con continuità. Valuteremo nelle prossime ore, ho praticamente tutta la rosa a disposizione".