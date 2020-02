SPAL, Semplici: "Fischi d'amore. Non ho parlato con la società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il ko interno contro il Sassuolo: "C'è dispiacere, la partita l'avevamo preparata abbastanza bene. Avevamo attuato quello che volevamo, ovvero non scoprirci in difesa, non volevamo andare ad attaccarli alti perché sono bravi a farti male tra le linee. Eravamo passati in vantaggio, fino al rigore ci siamo ben comportati, poi l'inerzia della gara è cambiata. Hanno palleggiato meglio, abbiamo avuto la palla del possibile due a uno ed è stato bravo il loro portiere, poi al novantesimo abbiamo subito il gol che ci condanna alla sconfitta".

Nel finale cosa significano per lei questi fischi?

"Sono fischi d'amore perché sanno che cammino abbiamo fatto, conoscono i sacrifici che abbiamo fatto. In settimana ho detto che ho visto un'aria che non mi piaceva, ma sta a noi fare della prestazioni che soddisfino i nostri tifosi. Nonostante una prestazione non negativa non siamo riusciti a portare a casa il risultato. I fischi è giusto prenderli".

Ha avuto un colloquio con la società sul suo futuro?

"Non ho avuto colloqui perché la partita è appena finita. Cercheremo di reagire già da domani per preparare la gara di Lecce, perché questi punti diventano determinanti".

Ha detto qualcosa alla squadra?

"C'era poco da dire, quando perdi una partita così al novantesimo. C'è da analizzare alcuni aspetti e limitarli nel più breve tempo possibile, perché i punti diventano sempre più importanti".