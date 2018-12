SPAL, Semplici: "Floccari va dosato, Missiroli out per infortunio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli: "L'obiettivo è dare continuità a risultati e prestazioni. Affronteremo la seconda forza del campionato, una squadra che ha tutto: qualità, fisicità, esperienza. E un allenatore bravissimo. Ne avevano uno altrettanto bravo e hanno mantenuto alto il livello. Ancelotti ha saputo proseguire il lavoro pur portando idee nuove. Hanno armi sia nel gioco, sia nelle qualità individuali e quindi a noi servirà una grande prestazione per fare risultato. La condizione fisica è buona, quella mentale sta crescendo: penso che i ragazzi siano pronti per fare bene. Il gruppo sta crescendo ed è sempre più consapevole del cammino che c’è da fare da qui al termine del girone d’andata. Qualche situazione da valutare c’è. Missiroli non sarà convocato per via dell’infortunio alla coscia e abbiamo anche due diffidati (Kurtic e Petagna, ndr). Cercheremo di valutare bene tutto per essere sempre in formazione adeguata in tutte e tre le partite. Floccari? Stiamo valutando in tutti i reparti, perché anche Sergio bisogna dosarlo: tre partite di fila non se le può permettere. Non possiamo spendere troppo e rischiare di non avere un livello adeguato mercoledì. Lazzari ha avuto l’influenza ma sta bene. Chiaro che ha sempre giocato, Coppa Italia a parte, e bisogna valutare anche lui. Ma al di là del singolo tutto il gruppo sta crescendo ed è consapevole di tutto quello che c’è da migliorare, per cui devo dare spazio a chi lo sta meritando. Valdifiori titolare? Può essere, nulla vieta di riproporre la soluzione che avevamo scelto col Cagliari, spostando Schiattarella di nuovo nel ruolo di mezzala. In quella partita andammo bene, ma è anche vero che giocavamo in casa. Con Kurtic in diffida dovremo analizzare al meglio le nostre possibilità per far sì che la squadra si esprima al meglio. Soprattutto, e qui faccio un discorso generale, vorrei evitare venissero prese ammonizioni per proteste o altre cose del genere", sinterizza lospallino.com.