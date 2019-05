SPAL, Semplici: "Futuro? Per ora penso a festeggiare, poi si vedrà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I ragazzi hanno meritato la salvezza, abbiamo battuto squadre di rango. Il risultato è la testimonianza del nostro lavoro". A dirlo - ai microfoni di Radio Marte - è il tecnico della SPAL Leonardo Semplici, reduce da uno splendido finale di stagione che ha portato alla salvezza la sua squadra.

Adesso, in campionato, arriva il Napoli. "Domenica affronteremo una squadra diversa da noi in tutto ma, com'è giusto che sia, non abbiamo niente da perdere e giocheremo con la testa libera. Domenica per noi sarà una festa, il nostro pubblico si contraddistingue per serietà e rispetto per gli avversari, ci ha regalato grandi soddisfazioni. I tifosi ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti difficili, giusto ripagarli".

Oltre al presente, Semplici parla anche del futuro. "Un giocatore del Napoli che mi piacerebbe allenare? Tutti, sono dei grandi calciatori. Meret? Lo considero come un altro figlio, farà il portiere della Nazionale, gli auguro il meglio. Purtroppo è stato sfortunato con gli infortuni ma è un prospetto unico. Resto alla Spal? In questo momento pensiamo a festeggiare, poi si vedrà".