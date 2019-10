Spal, Semplici: "Gara di sacrificio e mentalità. Ora i punti in trasferta"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Napoli, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Sicuramente i ragazzi hanno fatto una gara di grande sacrificio e grande mentalità, sapevamo di affrontare una squadra di grande valore, siamo contenti, dà forza al lavoro che i ragazzi fanno durante la settimana, oggi ci siamo riusciti, sicuramente ci vuole un pizzico di fortuna contro queste squadre e sono contento per la prestazione e per il punto che ci dà forza. Abbiamo sofferto insieme, abbiamo lottato negli ultimi 15 minuti, siamo riusciti a limitarli, abbiamo avuto la possibilità di passare avanti con Vicari ed è stato bravo il loro portiere, in altre occasioni è stato bravo il nostro portiere. Sul Milan? Bisognerà provare ad invertire in trend in trasferta, il Milan ha qualità diverse dalle nostre ma andremo a San Siro facendo la nostra gara e cercando di portare a casa il primo punto in trasferta per smuovere la classifica. Sul supporto dei tifosi? Da quando sono qua si è creato un'unità di intenti, i ragazzi dimostrano di lottare per questi colori, hanno rispetto della città e dei tifosi e loro ci spingono sempre come hanno fatto oggi. Complimenti a tutti".