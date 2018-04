SPAL, Semplici: "Gara particolare per me, viola i più in forma della A"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dalla sfida con la Fiorentina: "Per me è una partita particolare, sono nato e vissuto a Firenze e sono un tifoso viola, ma quando inizierà la partita sarò concentrato sulla SPAL. Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, ma vogliamo portare a casa punti importanti. Abbiamo fatto tesoro degli errori commessi, adesso i miei ragazzi stanno mettendo in mostra tutte le loro qualità. Cosa temo della Fiorentina? Ha raggiunto una grande identità dopo la tragedia di Astori. Non è merito solo della squadra e di mister Pioli, ma di tutto l'ambiente. Noi fiorentini siamo stati uniti e vicini a questa squadra. Viviani e Lazzari? La Fiorentina sa operare bene sul mercato, non ha bisogno dei miei consigli. Noi abbiamo dei ragazzi interessanti che si stanno mettendo in mostra in questo campionato. Chi vince lo Scudetto? La favorita resta la Juventus, anche se il Napoli si fa apprezzare con il suo tipo di gioco".