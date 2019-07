SPAL, Semplici: "Giusto che Lazzari vada alla Lazio. Spero resti Petagna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per il ritiro di Tarvisio. Molti i temi affrontati, dal mercato alla questione stadio: "Da parte mia - le parole riportate da estense.com - ci dovrà essere pazienza, perché la squadra sarà completata cammin facendo. Il prima possibile sarebbe ideale, ma per il nostro budget serve calma per prendere quei giocatori con i parametri tecnici ed economici che possano fare al caso nostro.

Sulla cessione di Lazzari alla Lazio: "Lazzari è cresciuto qua, è stato giusto dargli l’opportunità di andare a giocare alla Lazio che è una scelta importante. Gli auguriamo le migliori cose perché le merita. Umanamente può dispiacere, ma se i giocatori vanno a guadagnare di più o in piazze più importanti sono felice per loro".

Sul futuro di Petagna: "Se arriva un’opportunità irrinunciabile sia per lui che per la società la valuteremo, ma mi auguro possa rimanere e dare un contribuito importante come l’anno passato. Se rimane però non deve rimanere scontento o con la testa da altre parti, chi è qui deve avere sempre delle motivazioni particolari".

Sul mercato in entrata: "Credo manchino sette o otto giocatori, bisognerà completare sia le prime che le seconde scelte. Bisognerà provare a migliorare la rosa per dare identità e personalità".

Sul campionato: "Il gap fra le grandi squadre e le medio-piccole è cresciuto. Quest’anno ottenere vittorie contro Lazio, Roma, Juventus sarà più difficile e quindi dovremo essere più bravi con le squadre pari a noi".

Sulla scelta di rimanere a Ferrara: "Ci sono state diverse chiamate, ma credo che era giusto proseguire qui perché secondo me la Spal ha l’ambizione che io cercavo. Questa panchina era la migliore che potessi avere a disposizione per allenare".

Sulle ultime vicende dello stadio Mazza: "Per noi lo stadio è stato e sarà determinante per arrivare all’obiettivo. Sarebbe un aspetto molto negativo non poter disputare le prime partite nel nostro stadio".