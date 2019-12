SPAL, Semplici: "Grande secondo tempo ma ci serve continuità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa dell'Inter, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici a Radio Rai 1 ha detto: "Abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, mettendo in difficoltà l'Inter, creando circostanze per poter pareggiare. Dispiace aver regalato il primo tempo, sempre riconoscendo i meriti dell'Inter, ma siamo stati timorosi, non abbiamo fatto le cose fatte nel secondo tempo ma a Milano contro l'Inter non si può andare sotto e poi reagire. Dispiace ma i ragazzi devono giocare così per 90 minuti. Io credo che il campionato italiano stia tornando ad un livello importante, basta vedere il mercato delle big, ma anche per squadre per la salvezza, il livello si è alzato, e con il lavoro e l'organizzazione riusciamo a mettere difficoltà l'Inter o la Juve. Troppi spazi a Lautaro? Non solo a lui. Lasciavamo tanto palleggio, lasciavamo giocare l'Inter con troppa calma, nella ripresa siamo stati più aggressivi, è un momento particolare ma la nostra settimana deve ripartire dal secondo tempo che abbiamo fatto oggi. Sappiamo quale è il nostro percorso, dobbiamo tirare fuori le nostre qualità che abbiamo dimostrato di avere ma con continuità".