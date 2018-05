SPAL, Semplici: "I tifosi ci devono aiutare. La Samp non regalerà niente"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo turno di campionato contro la Sampdoria valevole per la permanenza in Serie A : "I tifosi ci devono dare una grande spinta, pertanto li invito a vestire qualcosa di biancazzurro affinché i ragazzi possano vedere il cuore pulsante della città. Avremo bisogno di tutto lo stadio. Abbiamo la concentrazione massimale, sappiamo tutti che la partita ci dovrà riservare solo cose positive. La Sampdoria non regalerà niente com'è giusto che sia, non abbiamo mai sfigurato, nessuno ci ha regalato qualcosa quindi dobbiamo essere convinti di poter conquistare i punti necessari per arrivare al completamento del nostro percorso. Abbiamo delle certezze, perché a domani siamo arrivati anche attraverso gli errori e gli episodi: ci hanno fatto crescere. E non era scontato giocarsi tutto all’ultima per la nostra storia, per il budget e per tutti quelli che ad inizio anno, e a gennaio, ci davano già per morti e retrocessi", le parole riportare da estense.com.