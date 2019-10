SPAL, Semplici: "Igor e Kurtic ok. Jankovic rientra la prossima settimana"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, facendo anche il punto sugli infortunati, a partire da Igor e Kurtic, usciti anzitempo nella gara di domenica contro il Napoli: "Le condizioni sono buone. Erano usciti per due contusioni a livello muscolare e li avevo tolti per precauzione. Ora hanno recuperato e sono a disposizione. Jankovic? Ha avuto anche lui un problema fisico, ma la prossima settimana sarà di nuovo recuperato".

