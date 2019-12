SPAL, Semplici: "Il mercato? Sì se ce ne sarà la possibilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della SPAL Leonardo Semplici dopo la vittoria sul Torino: “È una vittoria importantissima, non so se importante come quella di 62 anni fa, ma era una vittoria che ci voleva. Avevo visto i ragazzi come si erano allenati in settimane e avevo detto loro che se avessero messo in campo la voglia vista in allenamento oggi avremmo fatto risultato. Questi tre punti ci devono rilanciare verso il nostro obiettivo. Ce ne sono successe tante, avevo detto loro che potevamo reagire a tutto. Conosco questi ragazzi, conosco la moralità e la forza di questo gruppo. Oggi abbiamo fatto una bella partita sotto tutti i punti di vista. L’abbiamo preparata bene, i ragazzi sono stati bravissimi a mettere in campo le loro qualità”.

Ha avuto messaggi dalla società? “Mi ha mandato un messaggio il patron Colombarini, ora mi devo riprendere da queste partite che ti fanno invecchiare”.



Avete sofferto di più quando siete rimasti con l’uomo in più. “Sicuramente i risultati negativi come domenica a Roma hanno inciso. Sicuramente abbiamo qualche problematica, altrimenti non saremmo penultimi in classifica. Ma i ragazzi sono consapevoli che non c’è più niente da perdere. Se continuiamo ad allenarci come le ultime settimane e gli ultimi mesi ci possiamo togliere le soddisfazioni che meritano questi ragazzi e questa società, ma soprattutto possiamo fare risultati”.

La squadra manca un po’ nella finalizzazione, il mercato potrebbe portarvi qualcosa nel reparto offensivo? “Abbiamo appena finito questa partita, ne parleremo sicuramente con la società per quello che è il nostro budget. Bisognerà parlarne nella maniera giusta e rinforzare, se ce n’è la possibilità, i reparti che vanno rinforzati”.

Strefezza? “Quest’anno è rientrato da noi e abbiamo deciso di trattenerlo perché abbiamo intravisto qualità che potevano servirci. Sicuramente ha avuto delle problematiche fisiche, speriamo il prossimo anno gli infortuni possano portarci un po’ meno sfortuna”.