SPAL, Semplici in emergenza: "Ma mentalmente siamo al top"

© foto di Chiara Biondini

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona. Queste le sue parole su questo importante scontro salvezza: "Dovremo essere equilibrati e non pensare che bisogna vincere per forza, questa è la base. Mentalmente siamo al top, fisicamente stiamo spendendo tante energie ma tutti hanno la voglia di mettere in campo le proprie qualità e di dare una mano al gruppo".

Sui singoli: "Costa non ci sarà, contro la Fiorentina ha avuto un problema - riporta Lospallino.com. Dramé potrebbe rientrare, poi cercheremo di recuperare almeno uno tra Kurtic e Grassi. Schiattarella è un po' indietro, difficile che ci siamo. Simic e Mattiello? Potrebbero essere a disposizione".