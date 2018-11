SPAL, Semplici: "In partita fino al gol di Cataldi. Lazio superiore"

Lazio-SPAL 4-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A DAZN, dopo il match perso contro la Lazio, parla l'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici. Queste le sue parole: "In partita fino al gol di Cataldi, poi il match è cambiato. Scorie dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa? No, questa partita è diversa rispetto a quella contro il Frosinone. Il nostro percorso è pieno di insidie e sappiamo qual è il nostro obiettivo. A centrocampo eravamo in grande emergenza. Non siamo riusciti a chiudere bene in fase difensiva, troppi spazi concessi, può accadere. La Lazio è una grande squadra e hanno qualità per metterti in difficoltà".