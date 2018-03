Spal, Semplici: "Juve fortissima, metteremo in campo le nostre qualità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima della sfida contro la Juventus, l'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, cercheremo di mettere in campo la nostra identità, affronteremo la Juve con rispetto, cercando di mettere in campo le nostre qualità. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima sia in Italia che in campo europeo, da parte nostra c'è la volontà di essere all'altezza di questa sfida, proveremo a fare una grande prestazione e attraverso questa a fare dei punti".