SPAL, Semplici: "Kurtic e Lazzari stanchi. Valdifiori? Possibile titolare"

© foto di Federico Gaetano

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, alla vigilia del match contro l'Atalanta ha parlato in conferenza stampa: "Sappiamo quant'è importante questa partita, sarà una serata particolare perché è la nostra prima al nuovo stadio. Cercheremo di dare qualcosa in più contro una squadra forte come l'Atalanta, ricca di giocatori bravi e reduce da due ottimi campionati. Avranno voglia di rivalsa dopo l'eliminazione dall'Europa League".

Sulle prime gare: "Abbiamo un'identità fortificata rispetto allo scorso anno e possiamo ancora migliorare. La sconfitta di Torino ci brucia perché è immeritata".

Sul nuovo stadio: "Sono molto felice per il ritorno al 'Mazza', sarà un punto di forza per noi. Devo complimentarmi con tutti quelli che in questi pichi mesi sono riusciti a mettere su quest'opera molto importante per il presente e per il futuro della SPAL".

Sui nazionali: "I più stanchi sono Kurtic e Lazzari, quest'ultimo soprattutto mentalmente visto la bella esperienza vissuta".

Sugli acciaccati: "Valdifiori sta bene, è cresciuto nella condizione fisica e sicuramente può essere titolare domani. Rientrerà anche Floccari, mentre Bonifazi si allenerà a pieno regime dalla settimana prossima. Viviani invece è infortunato".