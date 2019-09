SPAL, Semplici: "L'entusiasmo post-Lazio non ci ha condizionati oggi"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, ha analizzato così a Sky Sport la sconfitta odierna col Sassuolo (0-3): "Il primo tempo non era andato così male... Poi abbiamo subito il primo gol su un nostro errore tecnico e dopo un eurogol di Caputo. Dispiace, perché l'avevamo preparata bene. Sconfitte come questa però fanno parte del nostro processo di crescita. Per fortuna mercoledì abbiamo subito l'occasione di rifarci e di ripartire con un'altra partita. Non dobbiamo concentrarci tanto sul risultato ottenuto oggi contro una squadra con valori diversi dai nostri, quanto sugli errori commessi e le cose da migliorare nel prosieguo della stagione".

La vittoria in rimonta con la Lazio vi ha fatto sottovalutare la sfida di oggi?

"No, assolutamente no. Conosciamo bene la forza del Sassuolo. Questa gara doveva darci continuità, ma abbiamo commesso delle ingenuità ed è venuta fuori tutta la bravura dei nostri avversari".

Come sta D'Alessandro?

"Faremo degli esami domani, speriamo che non sia un infortunio grave".