SPAL, Semplici: "La salvezza il nostro Scudetto. Nel 2016 volevo Chiesa"

Leonardo Semplici ha parlato della Fiorentina, prossima avversaria della sua SPAL dopo la pausa, ai microfoni di Radio Bruno: "La gara contro i viola la vivo in maniera serena, anche se sono tifoso sia della Fiorentina sia della SPAL. È una partita importante purtroppo per entrambi. Noi finora abbiamo pagato lo scotto del noviziato in serie A, ma teniamo conto che anche il calendario non è stato facile. Il nostro obiettivo è chiaramente la salvezza, per noi sarebbe come vincere uno scudetto. Spero che le ultime due gare, contro Genoa e Atalanta, abbia dato consapevolezza a qualche giocatore. L'infortunio a Badelj? Lui è un giocatore importante per i viola, per il suo valore e per il ruolo che ha nella gestione del gioco. Qualche giovane viola nel mirino? Ci sono giocatori di grande prospettiva ma in Primavera è difficile trovare giocatori già pronti per la Serie A. Nell’estate 2016 provai a prendere Chiesa in prestito, ma la Fiorentina giustamente scelse di puntare forte su di lui. Io allenatore dei viola? Per ora sono contento alla Spal, nel futuro vedremo".