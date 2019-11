Fonte: dall'inviato Davide Soattin

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, l'allenatore Leonardo Semplici della SPAL ha detto la sua anche sul momento dei blucerchiati: "Sicuramente verranno per fare risultato, metteranno in campo le loro qualità. Tra le formazioni che lottano per la salvezza, loro non c'entrano niente. Dovremo stare attenti, giocando bene".

Leggi qui la conferenza stampa integrale!