SPAL, Semplici: "La vittoria con la Roma ci dà autostima"

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio:

“Per noi è stata una vittoria storica, è stata una bella emozione battere la Roma all'Olimpico, questa vittoria ci dà autostima per quello che rimane il nostro obiettivo. Lazzari? La convocazione con l'Italia gli ha dato grande consapevolezza delle sue qualità, l'anno prossimo magari spiccherà il volo in sedi più importanti della SPAL. È una bella cosa per il nostro club. La Roma? Abbiamo messo in difficoltà i giallorossi, non è la squadra dell'anno scorso ma ha sempre grande capacità e un gran valore tecnico. È una battuta d'arresto, non deve prenderne altre".