SPAL, Semplici: "La vittoria mancava da molto. Salvezza determinante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di SPAL-Roma: "Abbiamo fatto una grande prestazione, era tanto che volevamo farne una così e stasera ci siamo riusciti, la vittoria mancava da tanto tempo. A livello di singoli e di organizzazione abbiamo fatto una gara sopra le righe, così doveva essere contro una squadra forte come la Roma. Faccio i complimenti ai ragazzi. Lazzari? È un giocatore che per noi è importantissimo, stasera non solo quelli che hanno giocato dall'inizio ma anche i subentrati si sono fatti trovare pronti. Questa è sempre stata la nostra forza, ultimamente non eravamo riusciti a fare prestazioni continue nei novanta minuti, stasera siamo strafelici per aver fatto questa partita. Avevo raccomandato ai ragazzi che per limitare le loro qualità dovevamo tenere palla, avere calma, impostare da dietro senza frenesia. Non era facile, ma i ragazzi hanno espresso le loro qualità, sotto questo aspetto hanno fatto una grande gara a livello di intensità, abbiamo messo rutto quello che serviva per fare una prestazione del genere. Mancano tante partite, bisognerà riproporre questo calcio perché il nostro cammino è in salita, la conferma della Serie A è determinante. Missiroli in regia? È un'idea nata qualche gara fa, il ragazzo è intelligente, parlandoci mi ha detto che nel Sassuolo aveva giocato in questa posizione, ha duttilità, esperienza, fisicità e buone idee. Ci voleva un giocatore che riuscisse ad avere quella prestanza fisica, che potesse ribattere le loro qualità non solo tecniche ma anche fisiche".