© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia di Cagliari-SPAL per Leonardo Semplici, tecnico degli estensi. L'allenatore fiorentino è tornato a parlare anche della vittoria sulla Lazio nello scorso turno infrasettimanale: "Ha lasciato in noi la consapevolezza che la squadra ha trovato la giusta continuità. Abbiamo trovato un’identità di gioco nelle due fasi abbastanza positiva, non dobbiamo rilassarci ma continuare a lavorare perché non abbiamo ancora fatto niente. Questo tipo di risultati ci devono dare forza e convinzione".