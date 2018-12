SPAL, Semplici lancia Floccari: "E' pronto e può giocare con Petagna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici presenta in conferenza stampa la prossima gara contro il ChievoVerona, annunciando anche qualche variazione in formazione o comunque lasciandola intuire: “Le partite sono sempre da provare a vincere, ma se finisse il campionato domani basterebbe anche un pareggio. Chiaro che proveremo a vincere davanti al nostro pubblico, ma l’importante è dare continuità a ciò che abbiamo fatto nelle ultime settimane, non dobbiamo scordarci che abbiamo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione".

Squadra: "A parte Thiam, ho tutti a disposizione - ha affermato il tecnico spallino -. Alcuni giocatori, come Floccari, che ha le giuste caratteristiche per far coppia con Petagna, stanno dimostrando di essere pronti, per cui non è detto scenda in campo la stessa squadra della scorsa settimana. In Serie A nulla è scontato. In settimana con lo staff abbiamo cercato di infondere serenità ai ragazzi, rendendoli coscienti delle loro qualità. La squadra è in buone condizioni anche fisiche, vedi la reazione cui ha dato vita in inferiorità numerica con l’Empoli. A Genova abbiamo incontrato difficoltà visto l’atteggiamento tattico assunto nel secondo tempo della squadra di Prandelli. Non è facile per nessuna squadra, quando gli avversari si chiudono a riccio, posizionandosi tutti dietro la del pallone. Tutti abbiamo ben presente i problemi incontrati dalla Juventus, proprio con l’Empoli, partita risolta solo da una prodezza di Ronaldo. Per non parlare delle rimonte subite in superiorità da Roma e Lazio. Con il Chievo - ha proseguito Semplici - dovremo essere precisi nella fase di possesso, evitando errori che potrebbero favorire le ripartenze fondamentale in cui Pellissier e compagni sono maestri”, evidenzia Telestense.