© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato anche del valore assoluto della Lazio che sfiderà domani. "Hanno qualità che non riusciamo a limitare. E' una squadra che gioca in modo simile a noi, col 3-5-2, e ha caratteristiche per questo campionato di grande valore. Quasi ti induce a fare la partita, poi con la velocità e la qualità nel palleggio riesce a farti male".