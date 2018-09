SPAL, Semplici: "Lazzari è cresciuto tanto. Petagna? Tornerà a segnare"

© foto di Federico Gaetano

Ospite delle colonne di Tuttosport, Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, parla così dell'esplosione di Lazzari, arrivato fino alla Nazionale"Il merito è soprattutto suo. E’ arrivato qui giovane mostrando grande disponibilità e voglia di apprendere. E’ cresciuto anno dopo anno, ha imparato a ricoprire più ruoli e la chiamata in azzurro direi che è meritatissima. Petagna? Non ha bisogno di essere rilanciato. Negli ultimi anni è stato sfruttato diversamente da come faremo noi. Sono convinto che attraverso il nostro gioco e con più convinzione tornerà a segnare con regolarità. E presto".