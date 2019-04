© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha annunciato che tutti i calciatori per la sfida contro la Lazio sono abili e arruolabili, ma che non ha ancora scelto l'undici. Il tecnico della squadra di Ferrera ha lanciato solo degli indizi: "E' possibile - ha dichiarato - che Jankovic e Regini giochino la loro prima gara dall'inizio. Lazzari scenderà in campo, mentre Kurtic potrebbe rientrare nelle rotazioni. Valdifiori e Felipe? Stanno bene, le scelte saranno solo tecniche. Tutti potrebbero ruotare, anche il portiere e il regista", ha detto in conferenza stampa.