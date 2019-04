Spal, Semplici: "Lazzari pronto per il salto di qualità. Penso al presente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Petagna goleador e Manuel Lazzari pronto al salto di qualità. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, nell'intervistata rilasciata a Tuttosport: "È stato bravo a scrollarsi di dosso certe negatività figlie dell’aver lasciato un club prestigioso e in ascesa come l’Atlanta per un club impegnato nella salvezza. Noi, perché tanto io quanto il ds Vagnati credevamo in lui, invece abbiamo fatto in modo di metterlo più vicino alla porta. Ed è andata bene, per fortuna".

Lazzari prenderà il volo l’anno prossimo?

"Credo proprio di sì: è pronto per il salto di qualità. Ha compiuto un percorso eccezionale conquistando gradino dopo gradino e ha battuto ogni scetticismo".

Lei, invece, è pronto per una nuova avventura o sarà ancora Spal?

"Io sono concentrato sul presente e attraverso quello può transitare il futuro. Questa seconda salvezza consecutiva, intanto, è un orgoglio umano e professionale: il resto arriverà"