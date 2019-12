Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto a margine di un evento a Figline, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato della lotta per la salvezza, che alla lunga potrebbe comprendere squadre blasonate: "Iachini sulla panchina della Fiorentina? Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Se sarà lui l'allenatore ben venga. Quest'anno il campionato è cambiato. Le squadre che avevamo messo sotto noi l'anno scorso quest'anno si sono rinforzate. Ci sono anche alcune sorprese. La Fiorentina potrebbe essere alla lunga coinvolta nella lotta per non retrocedere. Sarà una lotta fino alla fine. Io voglio gente che pensa al nostro obiettivo che è la salvezza".