SPAL, Semplici: "Mai messo fretta al club per il mercato in entrata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato anche del mercato degli estensi. "Sono sempre stato abituato a lavorare pensando a una cosa alla volta, adesso il mio pensiero principale è far sì che la SPAL dia il massimo nelle prossime due partite. Seppur sia consapevole che manchi ancora qualche tassello per completare la squadra, non sono per nulla ansioso perché Vagnati sta lavorando a pieno regime. Abbiamo dovuto far fronte a diverse difficoltà, soprattutto dovute ai prezzi. Ma io ho sempre dato la piena disponibilità nell'attendere il completamento della rosa, senza mettere fretta a nessuno. Ripeto: è fondamentale concentrarci sui match. Igor terzino? È una possibilità vista la fisicità dell'Atalanta, ci abbiamo lavorato"