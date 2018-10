SPAL, Semplici: "Massima fiducia in Antenucci. Roma team straordinario"

© foto di Federico De Luca

Parlando a Sky Sport, il tecnico della SPAL - Leonardo Semplici - ha sottolineato anche l'importanza di Antenucci nella rosa: "E' un giocatore importante, uno come lui ci può dare la qualità che talvolta serve. Capita di sbagliare i rigori, la fiducia resta massima. Dobbiamo dare continuità alla prestazione fatta contro l'Inter, solo interpretando così le gare possiamo portare a casa i punti che ci servono. L'esperienza dell'anno scorso è stata determinante, per tutti: per i giocatori, per la società e anche per me e il mio staff. La Roma? Sappiamo di affrontare una squadra straordinaria, partita per primeggiare in Italia e in Europa, ma siamo sereni perché sappiamo qual è il nostro percorso, che può passare anche attraverso le sconfitte. Dobbiamo solo migliorare le cose negative ed esaltare quelle positive".