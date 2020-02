© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato del mercato in entrata, smentendo la possibilità di attingere alla lista svincolati: "Credo che rimarremo così. Non penso che prenderemo un giocatore svincolato. Cerri ha caratteristiche diverse rispetto a Paloschi e spero ci possa dare una mano importante. Castro farà qualche gol e anche Valoti e Di Francesco daranno il loro contributo. Con Fares e D'Alessandro saremo a posto".