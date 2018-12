SPAL, Semplici: "Meret come un figlio per me, può giocare in Nazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa dal San Paolo dopo il ko col Napoli: "Nel primo tempo abbiamo fatto discretamente bene, soprattutto dal punto di vista difensivo, non abbiamo concesso nulla. Nel secondo tempo abbiamo rischiato qualcosa in più per provare a pareggiare mantenendo la partita viva fino alla fine con tre attaccanti in più. Poi ci siamo imbattuti in Meret che ha fatto due grandi parate. Per noi poteva essere un risultato importante poter pareggiare qui, però è andata così. Bisognava fare una partita perfetta e per poco non ci siamo riusciti".

Si aspettava questo Meret?

"Alex è un ragazzo che abbiamo aiutato a crescere ed a rafforzarsi dandogli spazio. E' come un figlio per me. Credo che abbia le qualità per diventare il nuovo portiere della Nazionale. Gli auguro il meglio anche se mi ha dato un grande dispiacere. Gli vanno fatti tanti complimenti".

Lazzari?

"E' un ragazzo che in questi anni è cresciuto tantissimo. In tanti dicevano che non era ancora pronto per la categoria ma ha dimostrato grande voglia di migliorare in campo conquistandosi grande spazio e considerazione anche in chiave Nazionale. E' nel momento giusto per approdare in una grande squadra".

Quale obiettivo?

"Dobbiamo puntare alla salvezza attraverso queste prestazioni. Quest'anno, tra l'altro, credo sia più difficile perché quest'anno ci sono più squadre ed il livello è più competitivo. L'anno scorso erano in quattro per l'ultimo posto, quest'anno invece ne siamo di più per più posti. Credo che abbiamo i requisiti per poter arrivare alla salvezza anche se sappiamo che è molto difficile perché è difficoltoso per una squadra dal budget come il nostro. Siamo convinti che si possa arrivare al nostro obiettivo".