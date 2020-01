© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta nel derby contro il Bologna. Il tecnico dei ferraresi ha parlato in particolare dell'esigenza di trovare rinforzi in questi ultimi giorni del mercato: "Mi auguro che possano arrivare calciatori per rinforzare la rosa, per rendere competitiva la squadra e fare risultati più consoni. Quanti me ne aspetto? Non voglio parlare di numeri".