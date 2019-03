SPAL, Semplici: "Momento decisivo. Serve un salto di qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conferenza stampa in casa SPAL del tecnico estense Leonardo Semplici. Queste le sue parole alla viglia del match contro la Sampdoria: "Ringrazio tutti dopo una settimana particolare. Un grazie alla squadra, alla società, ai colleghi e agli amici che mi sono stati vicini. Ho passato qualche giorno difficile. Ringrazio poi il mio staff che ha lavorato molto bene anche in mia assenza e questo mi ha fatto stare molto più tranquillo. Anche se ancora non sto benissimo la mia presenza è importante per il gruppo. Il comandante deve esserci in uno momento importante della stagione. Quelle che ci attendono sono tredici finali e da domani ci tenevo ad essere in panchina per dare il massimo. La Sampdoria? E' una formazione di livello, con valori particolare in ogni reparto. Dovremo fare una prestazione sopra le righe per ottenere un risultato positivo. Come sopperire all'assenza di Lazzari? Continueremo sulla strada intrapresa a Reggio Emilia, quindi con la difesa a quattro. Anche se non abbiamo le caratteristiche specifiche per il 4-4-2 cercheremo di utilizzare i ragazzi nel miglior modo possibile, sfruttando le rispettive qualità. Com'è stato vedere la partita a casa? Prima della gara di Reggio avevo sentito il mio staff e avevo grande fiducia in loro e nel mio gruppo. Sono stato sereno e i ragazzi sul campo hanno fatto vedere quello che pensavo avrebbero proposto. Altri moduli? Abbiamo provato anche il 4-3-3 ed altre situazioni da sviluppare. Decideremo domani come metterci in campo, cercando sempre di mettere ogni ragazzo nel rispettivo ruolo con al massimo uno o due elementi in una posizione diversa rispetto al solito. Domani l'obiettivo sono i tre punti perché è tanto tempo che purtroppo non vinciamo in casa. Al Mazza gli altri devono tornare a far fatica. Valoti trequartista? Vediamo. Viviano? Si è allenato, sta bene. E' pronto per giocarsi il posto da titolare. Jankovic? Sarà convocato anche se il minutaggio non è dalla sua parte. Si è sempre allenato, sta crescendo e questo è importante. Murgia? Discretamente. Ha fatto una buona gara, è un ragazzo intelligente che si applica alle direttive che gli vengono date. E' arrivato da 20 giorni ma si è subito calato nella nostra realtà ed è un fattore importante. Schiattarella-Valdifiori in un centrocampo a due? Già in un paio di occasioni si sono mossi in questo tipo di situazione e sono state due delle nostre migliori prestazione. Sicuramente possono giocare insieme. Due sconfitte in stagione contro la Sampdoria? Servirà una grande prestazione: spero di tornare ancora una volta in vantaggio come in passato, ma senza farsi recuperare. Inizia il momento più complicato della stagione: giovedì quando sono tornato ho chiesto a tutti qualcosa in più. Finora abbiamo galleggiato in posizioni serene, ma d'ora in avanti serve un salto di qualità. Chi in attacco assieme a Petagna? Ci sono varie soluzioni, vediamo. Sono tranquillo. Petagna già in doppia cifra? Sono contento, non lo aveva mai fatto e se ci è riuscito con noi è qualcosa d'importante. Adesso deve puntare a farne quindici. Non dobbiamo accontentarci noi e non deve accontentarsi lui".