© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di conferenza stampa per Leonardo Semplici, allenatore della SPAL che alla vigilia della gara contro il Torino s'è soffermato anche sulla finestra di calciomercato appena andata in archivio: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Siamo cresciuti sia tatticamente che tecnicamente ma ora pensiamo al Torino che è una squadra di valore. Sarà una sfida importante e difficile", ha detto Semplici che prosegue. "Murgia è sicuramente utilizzabile, si è sempre allenato con continuità ed è disponibile anche per giocare 90 minuti. A Regini servirà un po' di più di tempo per tornare al top della condizione, può scendere in campo per uno spezzone limitato di gara ma mi auguro di averlo al meglio tra una quindicina di giorni".

Su Jankovic, centrocampista arrivato dal Partizan Belgrado nelle ultime ore di calciomercato: "E' un giocatore con caratteristiche che mancavano a questa squadra. Sicuramente ci darà una mano sia dall'inizio che a partita in corso, ci permette di cambiare modulo".