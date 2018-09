SPAL, Semplici: "Noi secondi? Piedi per terra e obiettivo salvezza"

Una vittoria fondamentale e un inizio di campionato esaltante per la Spal che batte 2-0 l'Atalanta all'esordio nel rinnovato stadio Mazza. Al termine della partita, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici ha commentato così il risultato degli spallini ai microfoni di Sky Sport: "Siamo secondi? Fa un bell'effetto, sono contento per i ragazzi che hanno fatto una prestazione di carattere e personalità. Non era facile contro l'Atalanta, abbiamo dimostrato di avere una consapevolezza diversa rispetto lo scorso anno, queste partite sono sempre dei begli esami e questo ci deve dare convinzione e autostima".

La serata migliore per inaugurare il Mazza? "Lo stadio ci dà la spinta in più per centrare la salvezza, abbiamo un tifo eccezionale che ci ha spinto anche negli anni precedenti nei momenti belli e meno belli. Si è creata una bella amalgama tra pubblico, squadra e società. Sfrutteremo la carica dei tifosi soprattutto im casa, è la nostra arma".

Petagna? "Raccolgo i frutti del lavoro di Gasperini, ha fatto un'esperienza straordinaria all'Atalanta ed è venuto qua con grandi propositi. Gioca in modo diverso, più vicino alla porta, ha grandi qualità fisiche e tecniche. Ora ha cominciato a dimostrarle, è un attaccante che può andare in doppia cifra".

Che differenze ci sono rispetto un anno fa? "La squadra ha acquisito una consapevolezza diversa, molti erano esordienti me compreso, lo scorso campionato ci ha fatto bene come esperienza. Abbiamo cercato di capire gli errori, abbiamo un'aggressività diversa con tutti gli avversari, prima subivamo le partite mentre adesso giochiamo un calcio più offensivo. Non sempre lo potremo fare, ma deve essere la nostra identità e la nostra forza".

Trovate più spesso la conclusione? "Abbiamo migliorare la fase offensiva e difensiva, cerchiamo di proporci e giochiamo sempre con due punte facendoci avanti anche con i centrocampisti. Ma restiamo con i piedi per terra perché sappiamo qual è il nostro percorso e questo ci deve dare fiducia per le prossime gare".

E' la Spal più forte allenata? "Siamo appena all'inizio, i ragazzi stanno mettendo in campo le loro qualità e credono in quello che gli sto proponendo. Abbiamo ancora margini di miglioramento, siamo convinti di poter lottare per il nostro obiettivo che resta la salvezza. Siamo una società piccola ma ambiziosa, cerchiamo di migliorarci rispetto l'anno passato".