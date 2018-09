Spal, Semplici: "Non mi aspettavo i 9 punti. Fiorentina esame importante"

© foto di Giacomo Falsini

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Queste alcune battute riportate da estense.com: "Non mi aspettavo di avere nove punti, ma la squadra ha dimostrato di valerli tutti sin da subito. Davanti a noi avremo un altro esame importante e cercheremo di dare continuità ai risultati, contro una squadra in salute che si conosce da tempo, forte di uno staff che collabora da diversi anni insieme. Ci aspetterà una partita difficile, in uno stadio particolare, con una tifoseria particolare. Dovremo fare ancora meglio, loro vengono da una grande prestazione contro il Napoli e in rosa hanno ragazzi di qualità, un gruppo costruito per l’Europa League e non credo siano stanchi dal match con la Sampdoria. Ce la giocheremo nel migliore dei modi, consapevoli di dover fare una prestazione sopra le righe per poter portare via un risultato positivo da Firenze. La formazione? Stiamo valutando se qualcuno ha bisogno di rifiatare, anche se i ragazzi hanno recuperato bene. Magari opereremo qualche cambio se ce ne sarà bisogno, ma non farò rivoluzioni. Tutti comunque sono a disposizione, anche Bonifazi e Vicari, salvo i soliti infortunati".