© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo in rimonta contro il Parma, il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Al primo lancio lungo dopo un quarto d’ora siamo andati sotto e abbiamo costruito noi l’unica palla gol all’avversario. All’intervallo abbiamo riordinato le idee e nella ripresa siamo stati più incisivi e grintosi. Nonostante questo siamo andati sotto ma non ci siamo disuniti continuando ad attaccare. E’ una vittoria importantissima, faccio i complimenti al gruppo e abbiamo portato a casa tre punti che per noi sono importanti”.

Spal tredicesima.

“E’ prematuro. Sappiamo le difficoltà che incontreremo, bisogna giocare con la stessa mentalità che abbiamo dimostrato nelle ultime partite”.

In trasferta vi esaltate. “Io sono alla guida di un gruppo di ottimi ragazzi e ogni volta che sono chiamati in causa ne danno testimonianza. E’ un gruppo di ragazzi da elogiare perchè non mollano mai, si allenano con grande voglia per migliorarsi. Spero che questi valori che escono fuori ci portino alla salvezza”.