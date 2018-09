SPAL, Semplici: "Obiettivo salvezza. Lazzari? Grande soddisfazione"

Ospite di Radio Marte Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha analizzato l'avvio di stagione della sua compagine nel campionato di Serie A: "Il nostro obiettivo è la salvezza, quest'anno partiamo con una consapevolezza diversa, abbiamo dato continuità al lavoro passato, abbiamo una squadra giovane con tanti prospetti interessanti. Sarebbe bello diventare una sorta di nuovo Chievo, qui sono molto felice, da 4 anni e mezzo insieme abbiamo fatto cose che nessuno pensava, questo ci deve far proseguire verso altri obiettivi, poi logico che un giorno mi piacerebbe allenare una società più prestigiosa. ma ora penso solo alla Spal. Lazzari in Nazionale? Una soddisfazione enorme per tutti, erano 60anni che la Spal non portava un calciatore in Nazionale, se lo merita, è un professionista esemplare e un ragazzo eccezionale. Meret? Ha avuto una grande sfortuna, si è fatto male al primo allenamento. Ha grandi qualità, sarà uno dei portieri della nazionale del futuro, darà un grande contributo al Napoli, secondo me è pronto da subito, ha una componente mentale forte, è un ragazzo pronto per i grandi palcoscenici".