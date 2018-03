SPAL, Semplici: "Orgoglioso del premio. Italia? Chance per Di Biagio"

© foto di Chiara Biondini

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici, vincitore della Panchina d'Argento per la Serie B, ha parlato a Sky Sport del premio ricevuto: "Un riconoscimento che fa piacere, mi riempe di orgoglio per il percorso fatto lo scorso anno. E' un premio che condivido con la società, con lo staff e soprattutto con i giocatori che ho avuto il piacere di allenare. Prossimo ct dell'Italia? Ancelotti o Mancini sono allenatori importanti, ma vedrei bene anche Di Biagio. Sceglierne uno o l'altro secondo me cambia il giusto".