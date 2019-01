© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal profilo Twitter della SPAL arrivano le dichiarazioni di Leonardo Semplici, tecnico degli estensi, per la gara di domani in casa del Parma. "Conosciamo le caratteristiche del Parma, ottima difesa e velocissime ripartenze. Sfruttano sempre le qualità dei giocatori d'attacco. Per riuscire a conquistare un importantissimo risultato sarà fondamentale concedere poco o nulla a queste situazioni. Vogliamo giocare con intensità, determinazione e identità di gioco per dare continuità alle ultime positive prestazioni. L'aspetto mentale sarà fondamentale. Quotidianamente lavoriamo per migliorarla, in modo da essere sempre dentro la partita dal primo al 90°".