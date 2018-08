SPAL, Semplici: "Parma, qualità in attacco ma non cambieremo modulo"

Fonte: lospallino.com

Alla vigilia del derby contro il Parma, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici dice la sua sull'avversario: "Il Parma ha un reparto avanzato di grande qualità. Vedremo di prendere le dovute contromisure. Il fatto che giochi con tre punte non mi induce come naturale conseguenza a cambiare modulo. Se devo mettere un giocatore fuori ruolo per arginare gli avversari non credo di fare il bene della squadra. Onestamente preferisco prendermi più problemi, per modo di dire, continuando a giocare come ho sempre fatto".