SPAL, Semplici: "Peccato per il pari, ci siamo rilassati dopo il gol"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha analizzato così a Radio Rai il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: "Abbiamo approcciato bene la gara, disputando un buon primo tempo. Poi forse ci siamo rilassati un attimo e questo non deve accadere. Basta un episodio per rimettere in gioco una squadra di qualità come il Sassuolo, purtroppo è andata così. In uno scontro diretto serve più attenzione e concentrazione. Peccato perché oggi avremmo potuto prendere più punti, ma allo stesso tempo dobbiamo ripartire dalla fiducia e dalla continuità mostrate in questo momento. Abbiamo dei valori in crescita e siamo fiduciosi per il nostro obiettivo. Juventus? Sarà una grande vetrina, una grande emozione. Sappiamo che sarà dura, ma ci proveremo fino alla fine. Speriamo di strappare qualcosa di positivo".