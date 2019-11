Spal, Semplici: "Peccato per il rigore, ci tenevamo a vincere in trasferta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo lo 0-0 arrivato contro l'Udinese, il tecnico della Spal, Leonardo Semplici ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Rigore sbagliato nel finale? C'è dispiacere, era l'ultima azione della gara e potevamo portare a casa tre punti. Nella scorsa gara abbiamo perso al 91' su un gol in carambola, ora ci siamo fatti parare il rigore, ma devo guardare alla prestazione, non era facile venire qui a Udine, giocare alla pari e ribattere colpo su colpo è di buon auspicio. Ci manca ancora il gol, cercheremo di lavorare in questa sosta per migliorare questi aspetti. Non avevamo mai fatto risultato fuori, c'era la paura di uscire sconfitti anche oggi, abbiamo commesso qualche ingenuità, dobbiamo migliorare ma ci stava subire anche la qualità dell'Udinese. Non abbiamo mai mollato, abbiamo cercato negli ultimi minuti di portarla a casa, era giusto che finisse sul pareggio ma nel finale potevamo vincere".