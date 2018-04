Spal, Semplici: "Per come si era messa la gara due punti persi"

© foto di Chiara Biondini

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Spal Leonardo Semplici dopo l’1-1 contro l’Atalanta: “Per come si era messa la partita due punti persi, abbiamo giocato una grandissima partita contro una grande squadra. Qualche episodio non è andato bene, loro sono stati bravi a tenerla. I ragazzi hanno fatto una buona prestazione che deve darci fiducia per il nostro prosieguo”.