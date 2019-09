SPAL, Semplici: "Petagna a volte fa l'uomo assist, deve finalizzare di più"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto al termine del match contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Dispiace per il gol di Pjanic, siamo stati sul campo nella maniera giusta soprattutto nel primo tempo. Eravamo stati bravi a limitare le situazioni, ma ripartiamo da questa prestazione. Avevamo tanti esordienti, alcuni giocatori vengono da altri campionati. Attraverso le partite dobbiamo crescere e compattarci, anche se quando perdi continuamente non è scontato. Abbiamo la forza morale per fare il campionato in base a quello che è il nostro obiettivo".

Dove siete mancati?

"Nel primo tempo ci abbiamo provato, però sicuramente bisognava fare meglio e serviva un pizzico di fortuna, altrimenti rischi delle situazioni di difficoltà. Loro sono bravi e ti castigano".

Dovete trovare ancora equilibrio.

"L'anno scorso avevamo un impianto di gioco che andava avanti da qualche anno. Avevamo Lazzari e Fares, avevamo Bonifazi nei tre centrali dietro. In questo momento c'è poco tempo per allenarsi, io posso vedere i giocatori solo attraverso le partite, sicuramente è un percorso difficile. Abbiamo rinnovato parecchio, dobbiamo ritrovare equilibrio e compattezza difensiva".

Ha in mente qualche variante al sistema di gioco?

"Stiamo provando anche altro, ma quando ti puoi allenare poco è difficile cambiare. I ragazzi interpretano meglio certe situazioni, pian piano valuteremo tutto. Bisogna rimanere uniti e convinti delle nostre possibilità. Bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti".

Petagna è troppo lontano dalla porta?

"Ci stiamo lavorando, lui tende a venire a fare l'attaccante di raccordo, a volte si trasforma in uomo assist. Ma lui deve essere il nostro finalizzatore, i suoi gol sono importanti per raggiungere l'obiettivo. Bisogna sostenerlo in maniera migliore per permettergli di raggiungere i gol che hanno fatto lo scorso anno".