SPAL, Semplici: "Petagna ha qualità uniche. Paloschi possibile titolare"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato delle scelte nel reparto offensivo: "Paloschi è un giocatore importante, lo considero un titolare, come lo sono comunque anche Moncini e Floccari. Le prestazioni gli danno merito ed è possibile che parta titolare. Petagna? E’ un giocatore che ha caratteristiche uniche. Valuteremo partita per partita, ma la rosa quest’anno è più ampia, i ragazzi sanno che devono farsi trovare pronti e che se uno non gioca non è una bocciatura".