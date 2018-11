© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Ferrara ha fatto discutere la mancata chiamata in Nazionale, da parte di Roberto Mancini, di Andrea Petagna. La punta ex Atalanta era stata monitorata a lungo dal ct ma alla fine non è rientrato nei convocati. Una tematica dibattuta anche oggi da Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, in conferenza stampa. "Non mi competono queste tematiche: è Andrea in primis a doversi meritare questa chiamata, questo riconoscimento. Se così sarà, sono certo che arriverà la chiamata dell'Italia".